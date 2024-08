Video. Aus Paris nach L.A.: Olympia-Flagge ist schon weitergereist

Kaum sind die olympischen Spiele in Paris zu Ende ist die olympische Flagge schon im nächsten Austragungsort Los Angeles angekommen. Die Bürgermeisterin von L.A. Karen Bass nahm die Flagge bei der Abschlusszeremonie in Paris entgegen.

Bass und die Flagge trafen am Montag wieder in L.A. ein. Die Bürgermeisterin sagte: "Hier zu landen und all diese Angelenos hier zu sehen, die uns begrüßen, lässt mich wissen, dass es losgeht. Ich hoffe, dass die Aufregung in L.A. anhält und wir alles tun, um uns auf 2028 vorzubereiten."

Los Angeles ist eher für Staus auf den Straßen und wenig öffentliche Verkehrsmittel bekannt: Passt das als Austragungsort für Olympia? Bass gibt sich zuversichtlich: "Wir wollen sicherstellen, dass wir nicht den Stau haben, den wir nach einer großen Veranstaltung haben könnten. Wir wollen Fernarbeit nutzen, aber wir wollen auch Tausende Busse einsetzen, damit die Menschen zu den Veranstaltungen transportiert werden können. Daran arbeiten wir im MTA-Vorstand hart."

Die Olympiabewerbung unter dem damaligen Bürgermeister Eric Garcetti im Jahr 2017 gab der Stadt eine ungewöhnlich lange Vorlaufzeit für die Planung. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2028 statt.