Video. Ukraine: Zwischen 500 und 600 Menschen täglich fliehen aus Pokrowsk

Der Leiter der Militärverwaltung von Pokrowsk, Serhii Dobriak, forderte die Bewohner und Bewohnerinnen dazu auf, die Stadt in der Region Donezk zu verlassen. Laut Dobriak hätten die Menschen höchstens zwei Wochen Zeit, um vor dem russischen Vormarsch zu fliehen.

Dobriak zufolge sei die Zahl der Evakuierungen aus der Stadt auf etwa 500 bis 600 Menschen pro Tag gestiegen. Die russischen Streitkräfte rücken immer näher an Pokrowsk, das etwa 60 Kilometer von Donezk entfernt liegt, heran. Vor dem Krieg hatte die Stadt Pokrowsk etwa 65.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Schon im August 2023 und im vergangenen Januar hatte Russlands Armee Pokrowsk attackiert. Auch im Zweiten Weltkrieg war die Stadt umkämpft.

In Russland wurden unterdessen weitere Evakuierungen aus der Region Kursk in die Wege geleitet. Die Anordnung erfolgt, nachdem die Ukraine eine Offensive in die Grenzregion gestartet hat und laut Präsident Selesnkyj inzwischen 12.500 Quadratkilometer russischen Territoriums kontrolliert. Die Truppen der Ukraine haben in der Region Kursk auch drei wichtige Brücken über den Fluss Sejm zerstört.