Video. Staub und Blitze: spektakuläres Naturphänomen in VAE

Am Mittwoch ereignete sich nahe der Stadt Sharjah im Norden der Vereinigten Arabischen Emirate ein ungewöhnlicher Tornado-ähnlicher Staubsturm, begleitet von Blitzen.
Menschen, die auf dieser Strecke mit Autos unterwegs waren, hielten an, um Videos und Fotos von dem seltenen Naturphänomen aufzunehmen.
Sharjah liegt rund 20 Kilometer nordöstlich von Dubai. Wegen des heißen und trockenen Wetters gibt es dort häufig Wirbelstürme. Doch ein Staubsturm mit derart intensiven Blitzen kommt auch dort äußerst selten vor. Grund des außerordentlichen Naturphänomens war eine ungewöhnliche Wetterlage.