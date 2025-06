Video. Zusammenstöße in Argentinien während der Proteste von Rentnern

Demonstanten sind am Mittwoch in der Nähe des Kongresses in Argentinien mit der Polizei aneinandergeraten, während sie gegen die Sparmaßnahmen von Präsident Javier Milei protestierten und höhere Renten forderten.

Rentenempfänger, unterstützt von Chacarita-Fans, setzten ihren wöchentlichen Marsch gegen Mileis drastische Haushaltskürzungen fort. Seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr hat Milei Subventionen gekürzt, Löhne und Renten eingefroren und Tausende von Arbeitnehmern entlassen, um die Wirtschaftskrise Argentiniens zu bekämpfen.

Die Demonstranten sagen, dass ihre Renten und Gesundheitspläne unzureichend sind, und versprechen, ihre Mittwoch-Demonstrationen trotz wachsender Spannungen fortzusetzen.