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SCREENSHOT - Flutwasser spült Autos nach sintflutartigen Regenfällen auf der Insel Paros
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Video. Panos: Hochwasser spült Autos weg

Zuletzt aktualisiert:

Experten warnen, dass schwerere Wetterbedingungen bevorstehen, mit starken Regenfällen, die die Ägäis-Inseln, insbesondere die Kykladen, treffen werden.

Starker Regen führte am Montag zu weitreichenden Überschwemmungen auf der griechischen Insel Paros. Schlammiges Wasser strömte durch die Straßen und riss Autos sowie Trümmer in Naousa mit sich.

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Die Schulen wurden geschlossen und Fahrverbot wurde verhängt, das nur Einsatzfahrzeugen den Zugang zu den Straßen erlaubte.

Wettervorhersagen warnen vor weiterem schweren Wetter, da in den Ägäischen Inseln, insbesondere den Kykladen, mit weiteren heftigen Regenfällen zu rechnen ist.

Eine rote Warnung wurde bis Dienstagmorgen ausgegeben. Die Bewohner wurden aufgefordert, Zuhause zu bleiben.

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