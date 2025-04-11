Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Rosa Pelikan lässt sich in der Nähe des Bahnhofs Varna nieder
No Comment

Video. Bulgarien: Stoycho, der rosa Pelikan, hat viele Fans

Zuletzt aktualisiert:

Die Küste von Varna hat ihren gefiederten Star in Stoycho gefunden, dem rosa Pelikan, der nahe dem Bahnhof umherstreift, Passanten bezaubert und für Fotos posiert

Stoycho wurde letztes Jahr gerettet, nachdem er verletzt in einer nahegelegenen Stadt gefunden wurde. Im Zoo von Varna behandelt, flog er später weg, kehrte jedoch zurück und ließ sich an der belebten Promenade der bulgarischen Stadt nieder.

Experten sagen, dass es selten ist, dass Pelikane sich für städtische Umgebungen entscheiden. Stoycho scheint jedoch gut zurechtzukommen, findet Nahrung und Gesellschaft. Ein regelmäßiger Anblick unter Fischern und in lokalen Geschäften, Stoycho schaut oft vorbei.

Während einige dem rosa Pelikan verschiedene Leckereien anbieten, raten Experten des Zoos von Varna, dass nur Fisch sicher ist und warnen, dass zuckerhaltige oder verarbeitete Lebensmittel seiner Gesundheit schaden können.

