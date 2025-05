Video. Mexiko gedenkt der Schlacht von Puebla mit historischen Nachstellungen

Verkleidet als mexikanische und französische Soldaten stellten sie den unwahrscheinlichen Triumph nach, als eine kleinere, schlecht ausgerüstete mexikanische Truppe die besser bewaffnete französische Armee unter Napoleon III. besiegte.

Die Tradition in Mexiko-Stadt, die jährlich am 5. Mai in einem beliebten Viertel gefeiert wird, wurde über Generationen hinweg weitergegeben und 2023 von der Stadtregierung zum Kulturerbe erklärt.

Obwohl in den USA weit verbreitet als Cinco de Mayo gefeiert, ist das Datum in Mexiko kein offizieller Feiertag und erhält in weiten Teilen des Landes wenig Aufmerksamkeit.