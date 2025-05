Video. Zweiter Bürgermeisterkandidat in Mexiko vor Wahlen am 1. Juni getötet

Bewaffnete haben eine Bürgermeisterkandidatin von Mexikos Regierungspartei im Bundesstaat Veracruz an der Golfküste und vier ihrer Begleiter getötet, wie die Behörden bestätigt haben. Dies ist der zweite Mord an einem lokalen Kandidaten im Bundesstaat vor den Wahlen am 1. Juni. Der Angriff auf Yesenia Lara Gutiérrez von der Morena-Partei ereignete sich am Sonntag, als sie eine Karawane von Unterstützern durch Texistepec führte. Drei weitere Personen wurden verletzt. Texistepec ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern südwestlich des wichtigen Erdölhafens Coatzacoalcos.