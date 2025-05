Video. Absolventen verwandeln Stadtplätze in Open-Air-Tanzflächen

In Slowenien fand die Veranstaltung in 17 Städten statt, in Serbien nahmen 14 Orte teil und in der Slowakei drei.

Um 12 Uhr versammelten sich in der serbischen Stadt Niš 1.100 Schüler in roten und blauen Hemden auf dem Hauptplatz, um den Quadrille zu Strauss' Die Fledermaus aufzuführen, gefolgt von einem lebhaften Kreistanz.

Die Tradition begann 2002 mit slowenischen Schülern und hat sich seit 2005 stetig in ganz Europa verbreitet.

Bürgermeister Zoran Janković sprach auf dem Kongressplatz in Ljubljana und ermutigte die Schüler, ihre Schulfreundschaften zu schätzen. Diese seien lebenslange Verbindungen, die es zu bewahren gelte.