Video. Häuser und Ernten beschädigt: Überschwemmungen in Rumänien breiten sich aus

Behörden berichten, dass Hunderte Menschen aus zentralen und nordöstlichen Regionen evakuiert wurden, einschließlich der Kreise Covasna, Brașov und Botoșani. Im Dorf Borșneu überflutete Hochwasser Häuser und eine Fabrik, sodass die Bewohner in einer Sporthalle der Schule Zuflucht suchen mussten. In Praid, im Zentrum Rumäniens, bedrohten steigende Wasserstände eine historische Salzmine, die jährlich von Hunderttausenden besucht wird. Beamte warnen, dass weitere Regenfälle erwartet werden. 27 Kreise stehen unter Gelb-Warnungen. In den am stärksten betroffenen Gebieten bleiben rote Hochwasserwarnungen bestehen, da alternde Dämme Mühe haben, die angeschwollenen Flüsse zu bändigen.