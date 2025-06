Video. Österreich trauert um Opfer des Schulmassakers in Graz

Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler eröffnete am Dienstag das Feuer an der BORG Dreierschützengasse und tötete zehn Menschen, bevor er sich selbst das Leben nahm. Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Die Polizei gab an, dass der Angreifer, der in der Nähe von Graz wohnte und keine Vorstrafen hatte, zwei legal besessene Schusswaffen verwendete. Spezialeinheiten waren innerhalb von Minuten vor Ort, evakuierten das Gebäude und stellten die Sicherheit in nur 17 Minuten wieder her. Aufnahmen zeigten, wie Schüler an bewaffneten Polizisten vorbeiflohen. Die Schule, die einen Kilometer vom Zentrum von Graz entfernt liegt, bleibt geschlossen.