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Rauch steigt von einem Gebäude des Soroka-Krankenhauskomplexes auf, nachdem es am Donnerstag, dem neunzehnten Juni zweitausendfünfundzwanzig, von einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete getroffen wurde. Der Vorfall ereignete sich in Beersheba, Israel.
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Video. Iranischer Raketenangriff verursacht Brände und Schäden in Beersheba

Zuletzt aktualisiert:

Eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete schlug am frühen Freitag in der Nähe eines Wohngebäudes in der südlichen israelischen Stadt Beersheba ein, wobei fünf Personen verletzt wurden und mehrere Brände ausbrachen.

Die Explosion verursachte erhebliche Schäden an Fahrzeugen und Eigentum. Ein Anwohner berichtete, dass sein Haus komplett zerstört wurde.

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Der Rettungsdienst veröffentlichte ein Video, das brennende Autos und dichten Rauch in der Nähe des Wohnblocks zeigt.

Die israelischen Streitkräfte hatten vor dem Angriff eine Warnung ausgegeben. Der Angriff folgt einem tödlichen Beschuss Anfang der Woche.

Israel führte auch Angriffe auf den iranischen Schwerwasserreaktor Arak durch. Dies ist der jüngste Angriff auf das weitläufige iranische Atomprogramm. Das iranische Staatsfernsehen erklärte, dass „überhaupt keine Strahlengefahr“ bestehe und dass die Anlage vor dem Angriff evakuiert worden sei.

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