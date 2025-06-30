Video. Humanoide Roboter stolpern durch KI-gesteuertes Fußballspiel in Peking

Humanoide Roboter traten, stolperten und brauchten gelegentlich Tragen während eines 3-gegen-3-Fußballspiels am Samstag in Peking.
Vier Teams traten im ersten vollständig autonomen humanoiden Roboter-Fußballspiel Chinas gegeneinander an, kurz vor den kommenden Welt-Humanoiden-Roboter-Spielen im August.
Vollständig durch KI gesteuert und ohne menschliche Kontrolle nutzten die Roboter visuelle Sensoren, um den Ball zu verfolgen und das Spielfeld zu navigieren, allerdings nicht immer anmutig.
Einige fielen um und mussten weggetragen werden. Das bot einen skurrilen, aber aufschlussreichen Einblick in die Zukunft der KI-gesteuerten Robotik.