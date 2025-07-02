Video. Niederländische Stadt kühlt sich mit Wasserschlacht der Feuerwehr ab

Familien versammelten sich in einem Park für die Veranstaltung, bewaffnet mit Wasserpistolen, nach einer Einladung, die die Feuerwehr auf Instagram gepostet hatte.
„Bringt eure Wasserpistolen und Badesachen mit, denn ihr werdet garantiert nass“, hieß es in dem Beitrag.
Dutzende Kinder und Erwachsene nahmen an der spielerischen Wasserschlacht teil, lachten und kühlten sich ab, während die Temperaturen stiegen.
„Es ist eine sehr gute Idee von ihnen, uns zu helfen, uns abzukühlen und gleichzeitig zu unterhalten“, sagte Maarten, ein Anwohner.
Große Teile Europas ächzen unter extremer Hitze, und in mehreren Ländern wurden Gesundheitswarnungen wegen der steigenden Temperaturen ausgegeben.