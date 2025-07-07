Video. Familien kehren nach Überschwemmungen in Texas in die Ruinen zurück

Das Unglück, das am Freitag geschah, hat mindestens 78 Menschenleben gefordert. Rettungskräfte suchen weiterhin nach Dutzenden von Vermissten, darunter zehn Mädchen und eine Betreuerin.
Allein im Kerr County wurden 68 Leichen geborgen, darunter 28 Kinder.
Regan Brown durchstreifte die Überreste des Hauses seiner Eltern in Hunt. Seine Eltern, beide über 80 Jahre alt, entkamen den steigenden Fluten und halfen, eine 92-jährige Nachbarin zu retten, die in ihrem Dachboden gefangen war.
Beamte berichten, dass 41 Menschen in ganz Texas noch vermisst werden. Mit weiteren Regenfällen in der Vorhersage warnten die Behörden vor anhaltenden Risiken, während die Einsatzkräfte sich durch schwieriges Gelände kämpfen.