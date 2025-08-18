Video. Demonstranten in Mexiko-Stadt fordern Abbruch der Beziehungen zu Israel

Demonstranten sagten, dass Bilder von Zerstörung und Leid, die online kursieren, sie zum Handeln gezwungen hätten. Sie forderten die Behörden auf, eine härtere Haltung einzunehmen.
„Es ist erstaunlich, dass das heutzutage passiert und wir es sehen“, sagte ein Demonstrant und fügte hinzu, dass soziale Medien Realitäten offenbart hätten, die viele nicht ignorieren könnten.
Der Konflikt begann, nachdem die Hamas am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angegriffen hatte. Dabei wurden etwa 1.200 Menschen getötet und 250 als Geiseln genommen. Die militärische Reaktion Israels hat laut dem Gesundheitsministerium Gazas mehr als 61.900 Palästinenser getötet.