Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Bei einem Protest stoßen Demonstrierende mit der Polizei zusammen.
No Comment

Video. Peru: Verkehrsbeschäftigte protestieren nach Mord an Fahrer

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Über hundert Transportkräfte blockierten am Dienstag eine Hauptstraße bei einem Hafen vor Lima. Anlass war der Mord an einem ÖPNV-Fahrer im staatlichen Notstand gegen Kriminalität.

Der Protest brach aus, nachdem der 47-jährige Fahrer José Esqueche am Montagabend erschossen wurde und auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Es war die zweite Tötung eines Fahrers innerhalb von nicht einmal einer Woche auf derselben Strecke.

Wütende Fahrer und Anwohner forderten mehr Sicherheit. Sie warfen der Regierung vor, Beschäftigte trotz des Ausnahmezustands nicht zu schützen. Kurzzeitig kam es zu Zusammenstößen, als die Bereitschaftspolizei versuchte, die mit Fahrzeugen und Schutt blockierte Straße zu räumen. Demonstrierende sagten, der Ausnahmezustand bremse die Gewaltwelle, die Beschäftigte im Transportsektor und Unternehmen in der Region trifft, kaum.

Präsident José Jerí verhängte in der vergangenen Woche den 30-tägigen Ausnahmezustand. Er räumt Polizei und Militär weitreichende Befugnisse ein, Wohnungen ohne richterlichen Beschluss zu betreten und Festnahmen vorzunehmen. Das Dekret verschärft zudem die Kontrollen in Gefängnissen, einschließlich Besuchsbeschränkungen und der Zerstörung illegaler Mobilfunkantennen. Die Regierung hält die Maßnahmen für notwendig, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Kritiker warnen jedoch, dass sie Perus Straßen bislang keine Sicherheit gebracht haben.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG