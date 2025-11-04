Video. New York startet vorzeitige Stimmabgabe: Bürgermeisterwahl

In New York City hat die vorzeitige Stimmabgabe begonnen. Die Einwohnerinnen und Einwohner wählen eine Nachfolge für Bürgermeister Eric Adams.
Der demokratische Kandidat Zohran Mamdani, Ex-Gouverneur Andrew Cuomo und der Republikaner Curtis Sliwa nutzten die letzten Kampagnentage für Wahlkampfauftritte in allen fünf Stadtbezirken.
Zohran Mamdani tanzte in Manhattan mit Seniorinnen und Senioren. Cuomo speiste im Stadtteil Brighton Beach in Brooklyn. Curtis Sliwa besuchte eine Moschee in der Bronx. Alle warben ein letztes Mal um das Mandat, die größte Stadt der USA zu führen.