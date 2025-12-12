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Dieses Video-Standbild zeigt einen Fallschirmspringer, der beim Absprung am Flügel des Flugzeugs hängen bleibt, in Tully, Nord-Queensland, am 20. September 2025.
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Video. Australien prüft Vorfall: Fallschirmspringer verhakt sich am Flugzeug

Zuletzt aktualisiert:

Die australische Transport-Sicherheitsbehörde ATSB hat das Video veröffentlicht, zusammen mit ihrem eigenen Bericht zur Untersuchung des Vorfalls.

Die Behörden in Australien untersuchen einen Zwischenfall beim Fallschirmspringen in Queensland. Ein Springer hatte sich in rund 4.500 Metern Höhe unter dem Leitwerk eines Flugzeugs verfangen.

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Ermittler berichten, dass sich der Reserveschirm von Adrian Ferguson zu früh öffnete, als er bei einem geplanten Formationssprung aus einer Cessna Caravan stieg. Der Schirm zog ihn nach hinten und verfing sich am Leitwerk. Ferguson hing daraufhin unter dem Flugzeug fest.

Ferguson kappte mehrere Leinen und öffnete anschließend seinen Hauptschirm. So konnte er mit leichten Verletzungen landen.

Der Pilot brachte die Maschine sicher nach Tully zurück.

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