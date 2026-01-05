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Am Sonntag, dem vierten Januar 2026, kommen Besucher zur Technologiemesse CES Unveiled.
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Video. KI dominiert auf der CES 2026 in Las Vegas

Zuletzt aktualisiert:

Auf der CES 2026 in Las Vegas steht KI im Fokus: Alltagsgeräte wie Lernroboter und smarte Küchenhelfer. Es kommen 4.000 Aussteller und 130.000 Besucher.

Die weltweit größte Technologiemesse, die Consumer Electronics Show (CES), ist zurück in Las Vegas. In den meisten Präsentationen steckt künstliche Intelligenz. Offiziell eröffnet sie am sechsten Januar nach ersten Vorab-Einblicken. Im Fokus stehen Geräte für den Alltag, nicht nur große Visionen.

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Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit mehr als 4.000 Ausstellern, darunter rund 1.400 Start-ups. Zudem erwarten sie über 130.000 Besucher. Viele Geräte setzen auf Sensoren und lernende Software. Sie passen sich mit der Zeit an und versprechen eine persönlichere Nutzung.

Für Branchenbeobachter markiert die CES einen breiteren Wandel. Nach Jahren des Hypes wollen Unternehmen zeigen, wie KI in den Alltag passt. Nicht nur in ferne Zukunftsbilder.

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