Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Eine Frau kauft vor dem persischen Neujahrsfest Nowruz („Neuer Tag“) Blumen in einem Geschäft im Norden Teherans.
No Comment

Video. Nowruz in Teheran: volle Märkte trotz anhaltender Luftangriffe

Zuletzt aktualisiert:

In Irans Hauptstadt Teheran kehrte am 19. März 2026 vorsichtig Leben zurück. Viele Menschen bereiteten sich auf Nowruz vor, obwohl US-israelische Angriffe den Alltag seit 28. Februar stören.

In Irans Hauptstadt Teheran kehrte am neunzehnten März zweitausendsechsundzwanzig vorsichtig Leben zurück. Die Menschen bereiteten sich auf Nowruz vor, obwohl US-israelische Angriffe seit dem 28. Februar den Alltag stören.

WERBUNG
WERBUNG

In Vierteln wie Tajrish öffneten die Basare wieder. Dort kauften die Menschen Blumen, gekeimte Getreidekörner und Goldfische für die Haft-Seen-Tische. Auf den Hauptstraßen nahm der Verkehr zu, viele Wohngegenden blieben jedoch ruhiger als sonst. Die vorsichtige Rückkehr auf die Straßen ist bedeutsam: Nowruz markiert am zwanzigsten März den Beginn des iranischen Jahres 1405, ein wichtiges kulturelles Datum selbst in Kriegszeiten.

Seit Beginn des Krieges meldeten die Behörden landesweit mehr als 1.300 Tote, viele Bewohnerinnen und Bewohner Teherans haben die Stadt verlassen. Die Behörden halten den U-Bahn-Betrieb aufrecht und heben die Fahrpreise auf, damit die Züge als Schutzräume dienen können. Apotheken und Lebensmittelläden bleiben geöffnet. Der Zugang zum Internet ist weiter eingeschränkt, die GPS-Signale sind instabil, was Verkehr und Kommunikation erschwert.

Trotz allem halten Familien an Traditionen fest, die auf mehr als 3.000 Jahren Geschichte beruhen. Sie passen ihre Feiern an, treffen sich in kleinerem Kreis und unter unsicheren Bedingungen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG