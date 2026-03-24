Video. 1.500 Amazonasschildkröten im brasilianischen Rio Negro freigelassen

Die Freilassung fand im Nationalpark Jaú bei Novo Airão statt. Sie ist Teil eines seit vielen Jahren laufenden Programms, das die Fortpflanzung der bedrohten Art fördern soll.
Die Initiative wird von der Wildlife Conservation Society (WCS) gemeinsam mit Anwohnern und der brasilianischen Naturschutzbehörde ICMBio getragen.
Nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren schützt das Projekt nicht nur die Tiere, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit mit lokalen und indigenen Gemeinschaften.
Fachleute betonen, dass solche Programme entscheidend sind, um die Artenvielfalt im Amazonasgebiet zu bewahren.