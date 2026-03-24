Video. Europas Rechtsnationale stellen sich vor Wahlen hinter Orbán

In Budapest sind am Montag die Spitzen von mehr als einem Dutzend europäischer Rechtsparteien zusammengekommen. Sie wollten damit Ministerpräsident Viktor Orbán den Rücken stärken.
Offiziell handelte es sich um eine Tagung des Bündnisses „Patriots for Europe“, das Orbán und andere nationalistische Verbündete 2024 gegründet haben. Zu den Gästen zählten unter anderem Marine Le Pen aus Frankreich, Matteo Salvini aus Italien und der Niederländer Geert Wilders.
Nacheinander traten alle dreizehn Rednerinnen und Redner auf die Bühne. Sie lobten Orbán und riefen die Ungarinnen und Ungarn dazu auf, ihn und seine Fidesz-Partei bei der Wahl am zwölften April zu unterstützen.
In seiner Rede vor den Teilnehmenden bezeichnete Geert Wilders Orbán als Vorbild für Europa. Millionen Menschen auf dem Kontinent, so Wilders, wollten „einen starken Nationalstaat“ und „eine Führungspersönlichkeit, die die Bürgerinnen und Bürger schützt und die Migration unter Kontrolle hält“.