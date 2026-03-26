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Rauch und Flammen steigen nach einem israelischen Luftangriff auf ein Ziel in Deir al-Balah auf.
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Video. Gazastreifen: Angriff nahe Zelten in Deir al-Balah tötet mindestens eine Person

Zuletzt aktualisiert:

Aufnahmen vom Ort zeigen, wie eine Detonation nahe dem Lager einschlägt. Rauch steigt auf, Flammen breiten sich aus, Bewohner und Sanitäter bringen Verletzte in Sicherheit.

In der zentralen Gaza-Stadt Deir al‑Balāḥ hat ein israelischer Luftangriff am 26. März ein Gebiet nahe Zelten getroffen, in denen vertriebene Palästinenser Schutz suchten. Nach Angaben des Al‑Aqsa‑Krankenhauses kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben, sieben weitere wurden verletzt.

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Der Angriff wiegt schwer, weil Deir al‑Balāḥ für viele Familien, die seit Monaten vor den Kämpfen fliehen, zu einem Zufluchtsort geworden ist. Selbst Bereiche, die eigentlich Schutz bieten sollen, geraten immer stärker in Gefahr.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Associated Press, sie seien von Personen angerufen worden, die sich als Angehörige des israelischen Militärs ausgegeben und sie aufgefordert hätten, sich rund 500 Meter zu entfernen, bevor der Schlag erfolge. Trotzdem wurden mehrere Menschen von umherfliegenden Trümmerteilen verletzt, nachdem sie sich in der Nähe versammelt hatten, um die Folgen des Angriffs zu beobachten. Welches Ziel die Armee anvisierte, blieb zunächst unklar; die israelischen Streitkräfte äußerten sich vorerst nicht.

Ein großer Teil der Bevölkerung im Gazastreifen ist bereits mehrfach vertrieben worden. Angriffe in der Nähe von Zeltlagern schüren die Angst weiter, verschärfen die Enge und untergraben die Sicherheit von Zivilisten, die ohnehin unter extremen Bedingungen leben.

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