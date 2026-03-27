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Im Außengehege des französischen ZooParc de Beauval kümmert sich ein Weibchen liebevoll um ein junges Goldstumpfnasenäffchen.
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Video. Erster Goldstumpfnasenaffe außerhalb Asiens im französischen Zoo zu sehen

Zuletzt aktualisiert:

Im französischen ZooParc de Beauval kommt eine junge Goldstumpfnase zur Welt – die erste Geburt dieser Art außerhalb Asiens und ein wichtiger Erfolg für den Artenschutz.

Die seltene Primatenart, auch Roxellana-Stumpfnasenaffe genannt, ist weniger als ein Jahr nach der Ankunft eines Männchens und zweier Weibchen im April 2025 im Zoo von Beauval zur Welt gekommen. Zoodirektor Rodolphe Delord sprach von einem starken Symbol für den Schutz der Art und für die Beziehungen zwischen Frankreich und China.

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Pflegerinnen und Pfleger beobachten das Neugeborene im Bereich „Höhen Chinas“ in Beauval ganz genau. Das Gehege liegt direkt neben der Anlage der Großen Pandas.

Die Art gilt in freier Wildbahn als gefährdet und wird außerhalb Chinas nur selten gehalten. Die Geburt ist daher ein wichtiger Schritt für den Ex-situ-Schutz der Art. Die drei erwachsenen Tiere, Jinbao, Jindou und Jinhua, kamen im Rahmen einer zehnjährigen wissenschaftlichen und naturschutzbezogenen Partnerschaft mit der China Wildlife Conservation Association nach Frankreich. Nach Angaben des Zoos macht das Jungtier einen gesunden Eindruck, sein Geschlecht hat Beauval bisher jedoch nicht verraten.

Der Zoo erstreckt sich über 45 Hektar und beherbergt rund 35.000 Tiere. Die Leitung bezeichnete die Geburt als Meilenstein der internationalen zoologischen Zusammenarbeit und als eine der wichtigsten Nachzuchten der vergangenen Jahre.

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