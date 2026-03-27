Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Dubai: Straßen überflutet
No Comment

Video. Starkregen über Nacht: Überschwemmungen legen Verkehr und Flugbetrieb in Dubai lahm

Zuletzt aktualisiert:

Heftiger Nachtregen setzt Straßen in Dubai unter Wasser: Autos stecken fest, Pendler bleiben im Stau, Behörden warnen vor neuen Stürmen und Flugverspätungen in den VAE.

Über Nacht auf Freitag haben erneut heftige Regenfälle die Vereinigten Arabischen Emirate getroffen. In Dubai standen zahlreiche Straßen unter Wasser, Polizei, Pumpteams und Abschleppdienste waren noch vor Tagesanbruch im Dauereinsatz.

WERBUNG
WERBUNG

In mehreren Stadtteilen überschwemmte das Wasser Kreuzungen, Nebenstraßen und Unterführungen. Einige Autofahrer saßen fest, andere ließen ihre Fahrzeuge zurück. Die Überflutungen legten den Berufsverkehr in einer der verkehrsreichsten Städte am Golf teilweise lahm und zeigten erneut, wie anfällig tief gelegene Stadtstraßen bei heftigen Unwettern in der Wüstenmetropole sind.

Die Behörden in den gesamten Emiraten haben in dieser Woche wiederholt Wetterwarnungen herausgegeben, da sich vor Beginn der Sommerhitze instabile Luftmassen über dem Land ausbreiten. Meldungen vom Freitag rechnen damit, dass es in Teilen der VAE weiter regnen und gewittern kann; der Flughafenbetreiber Dubai Airports warnte Reisende vor möglichen Verspätungen.

Meteorologen und Klimaforscher betonen, solche Ereignisse seien noch immer selten. Gleichzeitig werde es immer schwieriger, sie als Einzelfälle abzutun, denn kurze, heftige Schauer bringen zunehmend die Kanalisation, den Verkehr und die Einsatzkräfte an ihre Grenzen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG