Video. VAE: Überschwemmungen in Schardscha legen Verkehr lahm

Heftiger Regen in der Nacht hat in Schardscha erneut Straßen überflutet und den Verkehr gestört. Einsatzkräfte kämpfen gegen die jüngste Unwetterwelle in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Polizei und Pumpwagen sind im gesamten Emirat unterwegs, um stehendes Wasser zu beseitigen und den Verkehr zu lenken, nachdem am 27. März eine weitere schwere Wetterfront über das Land gezogen ist.
Solche Wolkenbrüche wiegen in einem Land schwer, in dem Sturzfluten den Verkehr in kurzer Zeit lahmlegen. Tiefliegende Straßen und Unterführungen füllen sich dort rasch mit Wasser.
Der Sturm war Teil eines größeren Wettersystems, das laut regionalen Prognosen auch Dubai, Adschman, Ra’s al-Chaima und Abu Dhabi erfasst.
Das Nationale Zentrum für Meteorologie der VAE hatte vor Gewittern, starken Winden und anhaltender Überschwemmungsgefahr gewarnt, insbesondere in exponierten Stadtgebieten und in Wadis. Die Behörden von Schardscha hatten bereits zu Wochenbeginn einen Regen-Notfallplan aktiviert und 1.200 Einsatzkräfte sowie schweres Gerät mobilisiert.
Wetterdienste erwarteten, dass der Freitagmorgen die letzte und zugleich heftigste Phase der Wetterfront bringt, bevor sich die Lage allmählich entspannt.