Ungarn: Mehr als 50 Prozent der Autobahnen sind sanierungsbedürftig

Der Einsturz der Brücke in Genua hat den Stein ins Rollen gebracht. In vielen europäischen Ländern wird der Zustand von Straßen und Brücken diskutiert, und Ungarn bildet keine Ausnahme.

Ungarn: Autobahnen aus 1970er und 1980er Jahren

Die drei Hauptverkehrsadern, die Autobahnen M1, M3 und M7 stammen aus den 70er und 80er Jahren. viele der Transportwege sind deshalb in einem desolatem Zustand. Norbert Sandor Pécsi ist Sprecher der Firma "Hungarian Road Inc", er führt aus: "Mehr als die Hälfte der Straßen dieses Landes müssen komplett saniert werden. Lediglich 10-15 Prozent der Fahrbahnen sind in einem guten oder akzeptablen Zustand."

Allein über die Autobahn M1, die Budapest mit Wien verbindet, rollen täglich mehr als 80.000 Fahrzeuge- Busse und LKWs eingeschlossen.