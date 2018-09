Erdogan bekommt 500 Mio $ teures Geschenk aus Katar

Er soll einen integrierten Konferenzsaal haben und 500 Millionen Dollar wert sein: Recep Tayyip Erdogan hat vom Emir von Katar einen Luxusjet geschenkt bekommen, das bestätigte der türkische Präsident gegenüber türkischen Medien. "Katar hat das Flugzeug zum Verkauf angeboten. So weit ich weiß war der Preis um die 500", wurde Erdogan in der "Hürriyet" zitiert. Als der Emir von Katar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, gehört habe, dass die Türkei an der Boeing 747-8 interessiert sei, habe er es verschenkt, so der Präsident weiter. Von katarischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.