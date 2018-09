Putin: "Ungarn einer unserer wichtigsten Partner in Europa"

Handel und Wirtschaft, aber auch die Entwicklung in der Ukraine und Syrien standen beim Arbeitstreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Moskau auf der Tagesordnung. Das Handelsvolumen zwischen Russland und Ungarn sei in den ersten sechs Monaten des Jahres um 30 Prozent angewachsen, betonte Putin.