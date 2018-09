Es hagelt Kritik an Maaßen-Beförderung von B9 auf B11: Bitterböse Kommentare

In den Kommentaren der Zeitungen und in den sozialen Medien regt sich bitterböse Kritik gegen die de-facto-Beförderung von Hans-Georg Maaßen (52), der als Verfassungsschutzpräsident abgelöst, aber Staatssekretär im Innenministerium wird. Damit steigt er in der Gehaltsstufe für Beamte von B9 auf B11 und verdient deutlich mehr.

Auf der Seite der Tagesschau heißt der Kommentar von Evi Seibert "Ein Trauerspiel in der komischen Oper". Sie sagt: "Wenn Merkel und Seehofer nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, sollen sie es jetzt bitte sofort lassen. Seehofer sollte gehen und Platz machen für jemanden, der keine Privatfehde gegen die Kanzlerin führt. Und die Kanzlerin sollte endlich wieder das tun, wofür sie vereidigt wurde: eine Regierung führen.

Wir haben vor einem Jahr gewählt - und nicht ein Jahresabo für die komische Oper erworben."