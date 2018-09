Maaßen: Koalitionsentscheidung am Wochenende

Die drei Parteivorsitzenden der Großen Koalition in Berlin wollen nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel noch am Wochenende eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" zur Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen finden. Das sagte die CDU-Vorsitzende in München. Sie habe sich mit SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer darauf verständigt, "die Lage neu zu bewerten".

Nach massiver Kritik in der SPD an der geplanten Versetzung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten hatte Nahles die Unionsspitzen in einem Brief darum gebeten.