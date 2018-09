"Wer Deutschland liebt, ist Antisemit": Neo-Nazis marschieren in Dortmund (Videos)

Der freie Journalist Robert Rutkowski hat die Aufmärsche von an die 100 Neo-Nazis, die rechtsextreme Parolen brüllend durch die Dortmunder Stadtteile Marten und Dorstfeld gezogen sind, in Videos festgehalten. Diese Aufnahmen sorgen jetzt für einen Aufschrei im Internet - und die Polizei ermittelt inzwischen auch - u.a. wegen Nutzen von Pyrotechnik. In der Pressemtteilung der Polizei steht auch: "Aussagen und Parolen von Rechtsextremisten wurden dokumentiert und werden konsequent strafrechtlich verfolgt."

Wie die Videos von Robert Rutkowski - der sich auf Twitter @Korallenherz nennt - zeigen, konnten die Rechtsextremen durch die Straßen ziehen und sogenannte Bengalos anzünden. Dabei brüllten sie Parolen wie "Wer Deutschand liebt, ist Antisemit."

Robert Rutkowski sagt auf die Frage von euronews, ob er problemlos filmen konnte: "Ich wurde natürlich angerempelt, mehrfach geschubst, angepöbelt, bedrängt beleidigt, das volle Programm, nur nicht geschlagen." Der Journalist berichtet schon lange über die Neo-Nazi-Szene. Rukowski erklärt: "Deren 'Kiez' ist Dortstfeld, die haben da ein Wohnprojekt, also eine Naziwohngemeinschaft, schon seit Jahren."