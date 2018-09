Lob und Lachanfall: Doris Leuthard tritt nach 12 Jahren zurück

In der Schweiz hat zwei Tage nach Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) die Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) ihren Rücktritt zum Ende des Jahres angekündigt. Doris Leuthard (55) war seit zwölf Jahren in der Regierung und damit das am längsten amtierende Mitglieddes aktuellen Bundesrates. Die beliebte Politikerin aus dem Aargau gehört der Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) an. 2004 war sie zur Parteichefin der CVP gewählt worden.