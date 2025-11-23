Ukraine-Gespräche in Genf: Von der Leyen stellt ihre Bedingungen

Delegationen aus den Vereinigten Staaten, der Ukraine und ihren europäischen Verbündeten sind am Sonntag in Genf eingetroffen, um weitere Gespräche über den Konflikt in der Ukraine zu führen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen 28-Punkte-Friedensplan vorgelegt hatte, in dem die Ukraine aufgefordert wird, einen Teil ihres Landes aufzugeben und ihre Streitkräfte zu verkleinern.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine klare Botschaft: "Jeder glaubwürdige und nachhaltige Friedensplan sollte in erster Linie das Töten beenden und den Krieg beenden, ohne den Keim für einen zukünftigen Konflikt zu legen. Wir haben uns auf die wichtigsten Elemente geeinigt, die für einen gerechten und dauerhaften Frieden und die Souveränität der Ukraine notwendig sind."

Die EU-Kommissionspräsidentin betont: Die Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verändert werden. "Wir werden unsere Zusammenarbeit mit der Ukraine, unseren Mitgliedstaaten, der Koalition der Willigen und den USA fortsetzen, um echte Fortschritte auf dem Weg zum Frieden zu erzielen", hieß es weiter.

Von der Leyen betonte auch die Wichtigkeit der Ukraine als souveränen Staat. Es dürfe keine Beschränkungen für die Streitkräfte der Ukraine geben. Das würde auch die Sicherheit Europas untergraben.

Die Ukraine müsse die Freiheit und das souveräne Recht haben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden. "Sie hat sich für eine europäische Zukunft entschieden. Diese beginnt mit dem Wiederaufbau des Landes, seiner Integration in unseren Binnenmarkt und unsere Verteidigungsindustrie und schließlich mit dem Beitritt zu unserer Union", so von der Leyen.

Die EU-Kommissionspräsidentin betonte außerdem die Wichtigkeit der Rückkehr jedes einzelnen ukrainischen Kindes, das von Russland entführt wurde. "Von all den Schrecken, die der Krieg Russlands ausgelöst hat, ist keiner so tiefgreifend wie dieser. Zehntausende Jungen und Mädchen sind nach wie vor in Russland gefangen. Verängstigt und voller Sehnsucht nach ihren Angehörigen. Wir müssen diese Kinder ganz oben auf die globale Agenda setzen."

Die Kommissionspräsidentin will gemeinsam mit der Ukraine und Kanada einen Gipfel der Internationalen Koalition für die Rückkehr ukrainischer Kinder ausrichten. "Wir werden nicht ruhen, bis jedes einzelne dieser Kinder wieder mit seiner Familie vereint ist, in seinem Zuhause, wo es hingehört."

US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Sondergesandter Steve Witkoff leiten die US-Delegation, die sich mit hochrangigen ukrainischen Regierungsvertretern trifft, darunter Andriy Yermak, der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Nationale Sicherheitsberater der als E3 bekannten Ländergruppe - Frankreich, Großbritannien und Deutschland - werden an den Genfer Verhandlungen teilnehmen.

Der 28-Punkte-Friedensplan ist nach Angaben des Weißen Hauses das Ergebnis der einmonatigen Arbeit von Rubio und dem Trump-Gesandten Steve Witkoff, "zusammen mit Beiträgen von Ukrainern und Russen". In den europäischen Hauptstädten ist er jedoch auf breite Kritik gestoßen.

Trump will, dass die Ukraine den Plan bis Ende nächster Woche akzeptiert, was Selenskyj zu der Aussage veranlasste, sein Land stehe vor "einem der schwierigsten Momente in unserer Geschichte".

Am Samstag lehnten die EU und die ukrainischen Verbündeten den US-Vorschlag ab und erklärten, sie betrachteten ihn als Entwurf und als Grundlage für "zusätzliche Arbeit".

In einer Erklärung der EU heißt es: "Der erste Entwurf des 28-Punkte-Plans enthält wichtige Elemente, die für einen gerechten und dauerhaften Frieden unerlässlich sind."

"Wir sind uns über den Grundsatz im Klaren, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen", heißt es in der EU-Erklärung weiter.

Trumps Hin und Her mit Selenskyj

Mit seinem neuen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine bringen die USA erneut ihr Argument vor, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj "keine Karten" habe, um auf dem Schlachtfeld weiterzumachen, und dass er sich auf eine Lösung einigen müsse, die stark zu Moskaus Gunsten ausfällt.

Trump sagte am Freitag über Selenskyj: "Er wird dem zustimmen müssen", obwohl er sich am Samstag versöhnlicher zeigte und sagte: "Ich würde gerne zum Frieden kommen" und dass dies nicht sein letztes Angebot sei.

"Wir versuchen, den Konflikt zu beenden. Wir müssen ihn so oder so beenden", sagte Trump am Samstag vor dem Weißen Haus zu Reportern.

Stunden später erklärten Senatoren, die Trumps Ansatz zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine kritisch gegenüberstehen, dass sie mit Außenminister Rubio gesprochen hätten, der ihnen gesagt haben soll, dass der Friedensplan, zu dessen Annahme Kyjiw von Trump gedrängt werde, in Wirklichkeit eine "Wunschliste" der Russen sei und nicht der eigentliche Vorschlag, der die Positionen Washingtons enthalte, eine Behauptung, die Rubio und das Weiße Haus später zurückwiesen.

Rubio zufolge "wurde der Friedensvorschlag von den USA verfasst". "Er wird als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen angeboten", schrieb Rubio auf X. "Er basiert auf Beiträgen der russischen Seite. Aber er basiert auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine", schrieb Rubio.

Während in der Ostukraine heftige Kämpfe toben, wo die russischen Streitkräfte versuchen, weiteres Land in Saporischschja und Donezk, einem Teil der östlichen Donbass-Region, einzunehmen, geraten die schwierigen diplomatischen Bemühungen unter der Führung der USA ins Visier und werden weithin kritisiert.

Am Sonntag griff die Ukraine bei einem der bisher größten Angriffe Kiews auf ein Kraftwerk tief in Russland ein Heizkraftwerk in der Region Moskau mit Drohnen an, wodurch ein Großbrand entstand und Tausende von Menschen von der Heizung abgeschnitten wurden.

Russland hat sein tödliches Sperrfeuer von Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine fortgesetzt und im vierten Jahr des blutigsten europäischen Konflikts seit dem Zweiten Weltkrieg die Wärme- und Stromversorgungsinfrastruktur der Ukraine angegriffen, während sich Kiew bisher weitgehend auf den Versuch konzentriert hat, Russlands Pipelines, Ölraffinerien und Rohölterminals zu zerstören.