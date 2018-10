Mays Rede soll ihr die Zustimmung der Abgeordneten sichern

"Theresa May verabschiedet sich vom Parteitag in der Hoffnung, dass sie genug getan hat, um sich die Unterstützung ihrer Partei zu sichern. Denn sobald das Parlament wieder tagt, können Abgeordnete ihr schriftlich das Misstrauen aussprechen. und May müsste um ihr Amt bangen. Ein solches Misstrauensschreiben wurde bereits von Hinterbänkler James Duddridge eingereicht. Wir werden sehen, ob noch mehr dazu kommen - und ob es sich um eine koordinierte Aktion handelt. Aber jetzt verlässt Theresa May den Parteitag erst einmal nach einer Rede, die augenscheinlich gut ankam in Birmingham."