Pompeo bemüht sich um Aufklärung im Fall Khashoggi

US-Außenminister Mike Pompeo ist nach Riad gereist. Seine Mission: Licht in den Fall Khashoggi zu bringen. Auf ein Gespräch mit dem saudi-arabischen König Salman folgte ein Treffen mit Kronprinz Mohammed. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Der zuletzt in den USA lebende Journalist Jamal Khashoggi wird seit einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul Anfang Oktober vermisst. Ermittler aus der Türkei und Saudi-Arabien durchkämmten gestern das Konsulatsgebäude nach Spuren Khashoggis – offenbar ohne Erfolg.

Ankara will nun auch das Wohnhaus des saudischen Konsuls durchsuchen lassen. Die Türkei beschuldigt Riad, den saudischen Regierungskritiker Khashoggi getötet und seine Leiche weggeschafft zu haben.

Die Reuters-Korrespondentin in Istanbul Emily Wither erklärt: "Es gibt die Theorie, dass die Türkei eine Tonaufnahme des Mords besitzt, die auf der Apple Watch aufgezeichnet wurde, die Khashoggi trug, als er das Konsulat betrat. Doch Experten haben diese Theorie als sehr unrealistisch abgewiesen. Laut ihnen ist es wahrscheinlicher, dass die Türkei das Konsulat abgehört und es so geschafft hat, an eine Aufnahme aus dem Inneren des Gebäudes zu kommen.“

Gestern Abend berichteten mehrere Medien, das saudische Königshaus bereite ein Eingeständnis vor, dass Khashoggi bei einem aus dem Ruder gelaufenen Verhör im Konsulat getötet worden sei. Doch bislang ist davon in Riad keine Rede.