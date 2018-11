Der etwas andere Brexit: Einmal rund um die britische Insel

Das ist mal ein etwas anderer Brexit: Ross Edgley ist als erster Mensch komplett um Großbritannien herumgeschwommen. Der 33-Jährige schaffte die fast 2900 Kilometer lange Strecke in 157 Tagen. Am 1. Juni hatte seine Rekordreise in Margate im Südosten Englands begonnen. Ursprünglich war er von etwa 100 Tagen ausgegangen. Doch hohe Wellen, Strömungen, Kälte und Quallen erschwerten seinen Rekordversuch. Edgley schwamm jeden Tag zwölf Stunden und schlief auf einem Begleitboot. Als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, begrüßte er seine Familie am Strand mit den Worten: "Tut mir leid, ich bin zu spät."