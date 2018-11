Antisemitismus in Frankreich: Immer mehr Juden ziehen nach Israel

Die Novemberprogrome 1938 in Deutschland markieren den Übergang von der Diskriminierung deutscher Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung, die knapp drei Jahre später im Holocaust mündet. Am 9. November, der sogenannten Kristallnacht, haben die Nationalsozialisten mehr als 1400 Synagogen und Friedhöfe sowie jüdische Geschäfte in Deutschland und Österreich geplündert und zerstört.

Es war der Beginn des systematischen Massenmordes der Nazis an Millionen von Juden. In einer Serie geht euronews den Wurzeln der Progrome nach, denn den Hass, der sich vor 80 Jahren entlud, gibt es noch heute in ganz Europa.

In Frankreich gibt es die größte jüdische Gemeinde in Europa: Dort leben etwa 550.000 Juden. Viele von ihnen fühlen sich seit geraumer Zeit nicht mehr sicher in ihrem Land.

Die Familie Pinto beschloss, aus Seine-Saint-Denis wegzuziehen. Im vergangenen Jahr hielten drei Männer sie mehrere Stunden lang in ihrem Haus fest, sie wurden wegen ihrer Religion "ins Visier genommen". Die Verdächtigen sind im Gefängnis, aber das Trauma bleibt.