Das Lichterfest erleuchtet Lyon

In Lyon gehen für vier Tage die Lichter an - zum jährlichen Lichterfest. Drei Millionen Besucher werden erwartet, aus der ganzen Welt. Die diesährige Veranstaltung findet in einem speziellen Kontext statt- parallel zu den «Gelbwesten»-Protesten.

Über 40 Lichtinstallationen in der ganzen Stadt verteilt schaffen eine magische Atmosphäre. Das viertägige Festival gibt es seit 1999, es geht allerdings auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurück: Die Bewohner von Lyon stellen immer am 8. Dezember Kerzen an ihre Fenster, um so der Jungfrau Maria zu danken.