Schlechte Zeiten für Portwein

"Wenn sich unser Geschäft mit Großbritannien wirklich halbieren würde, dann bedeutet das rund 10 Millionen Euro Umsatzeinbuße. Und das ist nicht nur für uns von Bedeutung, sondern für das ganze Douro-Tal hier und für alle unsere Mitarbeiter. Es ist nicht so einfach, einen neuen Markt zu finden, das braucht Zeit. Wenn wir bei dem Vertrag von Frau May bleiben oder ohne Deal aus der EU ausscheiden, wird es mindestens noch vier weitere Jahre Unsicherheit geben, in denen es sehr, sehr schwierig sein wird, Geschäfte zu machen", so Adrian Bridge von Taylor's.

Gilberto Igrejas, Präsident des Port und Douro Wein Instituts, bestätigt die Bedenken der Unternehmen: "Es ist ein ganz wichtiger Punkt für die Portweinproduzenten, diese Unsicherheiten zu klären. Denn viel wichtiger als die Frage, was mit dem Brexit passieren wird, ist für sie, wie sie sich in Zukunft in diesem neuen Markt mit seinen neuen europäischen Richtlinien verhalten sollen."

Als Brüssel und London sich auf den Brexit-Vertrag geeinigt haben, hielt Portugal ihn für gut, weil er die Portweinindustrie schützt. Aber jetzt, da der Vertrag in Gefahr scheint, ist Unsicherheit mehr denn je das Etikett für diesen historischen Handel zwischen Großbritannien und Portugal .