Weihnachten: So unterschiedlich feiern die Christen das Fest weltweit

Ob in Australien oder Israel, Pakistan oder Italien, Weihnachten feiern Christen in vielen Teilen der Erde. Rund um den Globus erleben sie das Fest ganz unterschiedlich.

Sydney

"Oh Tannenbaum" am Strand - so sieht Weihnachten in Australien aus: Hier feiern Einheimische wie Touristen das Fest an Sydneys Bondi Beach. Für Rettungsschwimmer einer der arbeitsreichen Tage im Jahr, jederzeit bereit, alkoholisierte Feiernde aus dem Wasser zu fischen.