Rumänen bauen ihre Krankenhäuser selber

In Rumänien, eines der ärmsten Länder in der EU, kümmern sich Hilfsorganisationen um die private Finanzierung von Krankenhäusern und Straßen. 2019 übernimmt Rumänien die EU-Ratspräsidentschaft.

Oana Gheorghiu und Carmen Uscatu haben mit ihrer NGO "Daruieste Viata", zu Deutsch "Leben geben", in drei Wochen vier Millionen Euro für ein Kinderkrebskrankenhaus in Bukarest gesammelt. Oana Gheorghiu: "Wenn so viele Menschen für ein Krankenhaus spenden, dann bedeutet das etwas. Es ist nicht normal, dass eine NGO das erste Krankenhaus in den letzten 30 Jahren baut. Das ist ein Schlag ins Gesicht des rumänischen Staates, der seinen Aufgaben nicht nachkommt."