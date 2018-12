Streit um Hitlers Geburtshaus: Ex-Besitzerin will 1,5 Millionen

Der Streit um das Geburtshaus von Adolf Hitler im österreichischen Braunau am Inn geht in eine neue Runde. Die ehemalige Besitzerin fordert mehr Geld, als sie bei der Enteignung bekommen hat.

Die Republik Österreich hatte der Hausbesitzerin bisher 310 000 Euro für das zweistöckige Haus samt Garagen und Parkplatz bezahlt. Das sei viel zu wenig, meint der Anwalt. "Beim Parkplatz handelt es sich um die einzige nennenswert große innerstädtische Parkfläche", sagte Anwalt Lebitsch der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem berücksichtige die bisherige Entschädigung den besonderen Wert nicht, der sich aus der Höhe früherer Mietzahlungen und dem Charakter als historischer Ort ergebe. Lebitsch geht davon aus, dass der Rechtsstreit um das Haus an der österreichisch-deutschen Grenze so oder so in die nächste Instanz geht.