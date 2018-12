Syrien hilft Kurdenmiliz YPG gegen Erdogan

Die syrische Armee ist in den von der Kurdenmiliz YPG kontrollierten Norden des Landes und die Stadt Manbidsch eingerückt. Die YPG hatte die Streitkräfte angesichts einer drohenden Offensive der Türkei um Unterstützung gebeten. Man werde seiner Verpflichtung nachkommen, die Souveränität des gesamten Staatsgebietes zu gewährleisten, hieß es in einer Mitteilung der syrischen Armeeführung. Die syrischen Streitkräfte sagten in einer Stellungnahme die "vollständige Sicherheit für alle syrischen und anderen Bürger" in der Region zu.