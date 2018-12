Macron will neue Antworten gegen Extremismus

Ohne die "gelben Westen", die zu Silvester auf den Champs Elysée protestieren wollten, beim Namen zu nennen, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Neujahrsansprache erklärt, dass die Wut bedeute, dass das Volk nicht niedergeschlagen sei und dass die Franzosen eine bessere Zukunft aufbauen wollten.

Macron erklärte: "Die internationale Ordnung, die 1945 aufgebaut wurde, wird durch neue Mächte in Frage gestellt und von eingen unserer Verbündeten mit Füßen getreten. Überall in Europa gewinnen extreme Parteien an Zuspruch, während die Interventionen von ausländischen Staaten und Unternehmen zunehmen. Die große Migration beunruhigt uns und wird von Demagogen instrumentalisiert, während wir heute neue Antworten auf dieses Phänomen brauchen, das so schnell nicht enden wird."