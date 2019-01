Irans Vizepräsident: "EU steht vor dem entscheidendsten Test seit dem Zweiten Weltkrieg"

Acht Monate nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran und der Einführung neuer Sanktionen der USA äußerte sich der iranische Vizepräsident auf Euronews. Eshaq Jahangiri sagt, er sei von den Europäern enttäuscht. Sie täten nicht genug, um den Deal zu retten.

Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich verschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump im Mai den Rückzug aus dem internationalen Atomprogramm mit der Islamischen Republik und die Wiederaufnahme von Sanktionen verkündet hatte. Der Iran steckt wegen der Sanktionen in einer akuten Währungskrise. Der Rial hat über 60 Prozent an Wert verloren, die Inflationsrate ist drastisch gestiegen. Iran hat angekündigt, in einer Währungsreform vier Nullen bei der Währung zu streichen.

Eshaq Jahangiri, Vizepräsident des Iran:

"Ich meine, die EU steht vor dem entscheidenden Test nach dem Zweiten Weltkrieg. Kann die EU Entscheidungen unabhängig von der US-Regierung treffen, besonders, wenn eine Regierung wie die von Trump im Amt ist? Kann sie ihre Interessen und ihre internationalen Verpflichtungen verteidigen? Tatsächlich haben wir da bisher keine effektive Leistung der EU gesehen.

Javad Montazeri, Euronews:

"Meinen Sie, ob die EU die nötige Willenskraft aufbringt oder ob sie in der Lage ist, bei US-Präsident Donald Trump gegenzuhalten?"