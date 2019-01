MuteRKelly - Missbrauchsvorwürfe gegen "I Believe I Can Fly"-Star

In den USA gibt es eine Welle der Solidarität mit den Frauen, die dem R&B-Star R. Kelly sexuellen Missbrauch vorwerfen. In der Doku-Serie "Surviving R. Kelly" kamen jetzt wieder teils seit Jahrzehnten bekannte Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger des Superhits "I Believe I Can Fly" zur Sprache. Zahlreiche Frauen werfen dem 52-Jährigen in der Reportage vor, sie sexuell oder emotional missbraucht zu haben, Kelly, der erfolgreichste R&B-Künstler der vergangenen 25 Jahre mit 50 Millionen verkauften Alben, hat die Vorwürfe stets bestritten.