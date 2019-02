Leiche aus Sala-Flugzeug geborgen

Die im Flugzeug des vermissten argentinischen Fußballspielers Emiliano Sala entdeckte Leiche ist geborgen worden. Das teilte die britische Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen mit. Ob es sich dabei um Sala oder den ebenfalls verschwundenen Piloten der Propellermaschine handelte, wurde nicht mitgeteilt.

Das Wrack war am Sonntag in der Nähe der britischen Kanalinsel Guernsey gefunden worden. Sala wollte am 21. Januar vom französischen Nantes aus zu seinem neuen Verein Cardiff City in Wales fliegen. Der 28-Jährige spielte bisher beim FC Nantes. Beim Flug über den Ärmelkanal verschwand die Maschine vom Radar.