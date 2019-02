Streik der Krankenschwestern und -pfleger verschärft sich

Der Streik der Krankenschwestern und -pfleger in Portugal hat sich verschärft und in einen Machtkampf mit der sozialistischen Regierung verwandelt. Diese hat seit Donnerstag streikendes Pflegepersonal zur Arbeit zwangsverpflichtet, um Operationen in öffentlichen Krankenhäusern sicherzustellen. Der Streik von etwa 1.200 der 42.000 portugiesischen Krankenschwestern und -pfleger legt vor allem die OPs lahm.

Der sozialistische Regierungschef Antonio Costa sprach von einem "illegalen" und "wilden" Streik.

Ana Rita Cavaco, eine Vertreterin der streikenden Krankenschwestern, meint, die Regierung hätte dies nicht tun dürfen: "Wir haben zu einem Treffen mit allen Streikenden aufgerufen, um zu verstehen, ob die Minimun-Dienste wirklich nicht eingehalten wurden. Bisher habe ich keine Informationen, dass die Regeln nicht eingehalten wurden."

Die Regierung sagt, sie habe das Pflegepersonal im Interesse der Patienten zwangsverpflichtet.

Gesundheitsministerin Marta Temido erklärte: "Der Regierung ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Uns geht es vor allem um die Gesundheitsversorgung."

Die Streikenden sprechen von Erpressung durch die Regierung und fordern vor allem eine bessere Bezahlung.